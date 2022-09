Regierung will im Gewaltschutz nachschärfen

Die Bundesregierung will die im Gewaltschutzgesetz 2019 ergriffenen Maßnahmen optimieren und bestehende Schutzlücken schließen. Das kündigten Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) und Frauen- und Familienministerin Susanne Raab (ÖVP) am Freitag auf einer Pressekonferenz in Wien an, bei der Justizministerin Alma Zadic (Grüne) krankheitsbedingt fehlte. Laut Karner werden die sicherheitspolitischen Fallkonferenzen intensiviert und institutionalisiert.

SN/APA/BENEDIKT LOEBELL/BENEDIKT LO Karner und Raab für weitere Maßnahmen beim Gewaltschutz