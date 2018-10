Regierung will offenbar Rechte von NGOs einschränken

Die Bundesregierung will die Beteiligung von Umweltschutzorganisationen bei Umweltrechtsmaterien offenbar deutlich einschränken. Geplant sei, dass künftig nur mehr Organisationen mit mehr als 100 Mitgliedern anerkannt werden, sagte Bruno Rossmann von der Liste Pilz am Donnerstag vor Journalisten. Zudem sollen NGOs bei Anträgen künftig verpflichtet sein, Name und Anschrift der Mitglieder anzufügen.

SN/APA/HANS PUNZ Rossmann hält die Pläne für "reine Schikane"