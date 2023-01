Regierungsklausur zu Energieversorgung

Die Regierung will sich bei ihrer zweitägigen Klausur im niederösterreichischen Mauerbach am 10. und 11. Jänner unter dem Motto "Stärker aus der Krise" vor allem dem Schwerpunkt Energie widmen. "Insbesondere die Fragen der Energieversorgung der Zukunft, die stärkere Unabhängigkeit von äußeren Einflüssen und die Krisenvorsorge sollen im Fokus der Klausurarbeit stehen", hieß es am Donnerstag in einer Aussendung des Kanzleramts.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Mauerbach ist ein beliebter Ort für Regierungsklausuren