Reha/Kurhäuser schließen erst am Wochenende wegen Corona

Die am Mittwoch von Gesundheitsminister Rudolf Anschober angekündigte Schließung von Rehakliniken und Kuranstalten wird erst am Wochenende umgesetzt. Das sagte der Minister am Donnerstag auf einer Pressekonferenz. Der entsprechende Erlass werde gerade erarbeitet und "ab dem Wochenende gültig sein". Jene Patienten, die einen akuten Behandlungsbedarf haben, werden aber weiter betreut.

SN/APA/HERBERT NEUBAUER Patienten mit akutem Behandlungsbedarf werden weiter betreut