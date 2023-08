Reifenplatzer verursachte Unfall mit Tiertransport in NÖ

Ein Unfall mit einem Tiertransporter am Sonntag auf der Westautobahn (A1) im Bezirk Amstetten samt stundenlanger Sperre dürfte laut Polizei auf einen geplatzten Reifen zurückzuführen sein. Der 58-jährige Lenker hatte bei Haag die Kontrolle über den Lkw verloren, der in Folge gegen die Betonleitwand am linken Fahrbahnrand prallte. Das Kfz kippte um und begann zu brennen. Der Lenker und seine Mitfahrerin (59) wurden befreit. Die beiden Belgier wurden ins Spital gebracht.

Auf der Fahrt Richtung Wien dürfte kurz vor 20.30 Uhr der rechte vordere Lkw-Reifen geplatzt sein, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag in einer Aussendung. Der Transporter, in dem sich keine Tiere befanden, blieb auf der linken Seite quer zur Fahrtrichtung liegen und fing sofort Feuer. Andere Verkehrsteilnehmer befreiten die beiden eingeklemmten Insassen und leisteten Erste Hilfe. Das Duo wurde ins Landesklinikum Amstetten transportiert. Auch der Notarzthubschrauber "Christophorus 15" stand im Einsatz. Der Lkw brannte komplett aus. Die Autobahn blieb im Bereich der Unfallstelle bis 1.30 Uhr gesperrt. Am Rettungseinsatz waren Notruf Niederösterreich zufolge zwei Rettungsfahrzeuge, ein Hubschrauber und ein Notarzteinsatzfahrzeug beteiligt. Alarmiert wurden auch die Feuerwehren Haag, St. Valentin und Amstetten. Der Transporter wurde mit einem Kran geborgen.