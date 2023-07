Reisewochenende bringt Staus in weiten Teilen Österreichs

Der Ferienstart in Süddeutschland verursacht an diesem Wochenende ein großes Verkehrsaufkommen auf Österreichs Straßen. Nach Einschätzungen von Verkehrsexperten wird es das bisher stärkste Reisewochenende des Sommers 2023. Vor allem in Salzburg, Kärnten und Oberösterreich gibt es Staus, wie der ÖAMTC am Samstag mitteilte. Die Situation in Tirol sei demnach überraschenderweise recht ruhig.

BILD: SN/APA/THEMENBILD/FMT-PICTURES Das Reisewochenende bringt Staus auf Österreichs Straßen