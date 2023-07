Reiterin in Tirol meldete Bärensichtung

In der Tiroler Gemeinde Breitenbach am Inn (Bez. Kufstein) ist eine Bärensichtung gemeldet worden. Eine Reiterin sei am vergangenen Donnerstag im Bereich eines Forstwegs auf einen Braunbären aufmerksam geworden, berichtete die "Tiroler Tageszeitung" am Sonntag unter Verweis auf Breitenbachs Vizebürgermeister Adi Moser. Der Bär habe sich aufgerichtet, gefaucht und anschließend die flüchtende Reiterin verfolgt, schilderte Moser die Begegnung.

