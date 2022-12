"Rekord Institut Österreich" zertifizierte heuer 63 Rekorde

432 Walzer tanzende Paare in Dirndl und Lederhosen in Graz, eine 113 Millimeter lange und 81 Millimeter breite Erdbeere aus dem Burgenland oder eine Turnstunde mit etwa 71.500 Teilnehmern: All diese Rekorde hat das "Rekord Institut Österreich" im vergangenen Jahr zertifiziert. Im Fall der 864 Frauen und Männer, die Mitte September das Tanzbein schwangen, sogar ein Weltrekord. Insgesamt hat das Institut im vergangenen Jahr 63 Rekorde bescheinigt.

