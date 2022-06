Rekord-Kaiseradler im Burgenland angeschossen: tot

Rekord-Kaiseradler "Artemisia" ist tot. Nachdem der Vogel in seinem ersten Lebensjahr eine Rekordstrecke von Griechenland bis Frankreich geflogen war, wurde er im Burgenland angeschossen und am 5. Mai in einem Jagdrevier in Zurndorf (Bezirk Neusiedl am See) aufgefunden. Die Verletzungen waren so schwer, dass "Artemisia" eingeschläfert werden musste, berichtete BirdLife Österreich. Die polizeilichen Ermittlungen laufen.

SN/APA/BIRDLIFE ÖSTERREICH/UNBEKANN "Blamabel": Rekordadler brutal nachgestellt