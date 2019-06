Rekord-Temperaturen: Wie schützt man sich vor großer Hitze?

Die nächste Hitzewelle ist im Anmarsch. Wenn die Temperaturen in Richtung 40-Grad-Marke steigen, droht Gefahr für den menschlichen Organismus.

Der 8. August 2013 kann einem jetzt schon leid tun. Am späten Nachmittag dieses Tages wurden in Neusiedl am See (Burgenland) 40,6 Grad gemessen. Es ist der bisherige Höchstwert für Österreich. Noch - denn der Sommer 2019 läuft auf Hochtouren, und damit steigt auch die Wahrscheinlichkeit auf eine neue Rekordtemperatur. Während für Meteorologen und andere Statistikfans spannende Zeiten anbrechen, besteht für ältere, kranke, geschwächte, aber auch sorglose Menschen in der Hitze vor allem eines: Gefahr.

Hinzu kommt, dass der Mensch selbst dafür gesorgt hat, dass sengende Hitze in immer geringerem Maße vom Erdboden aufgenommen und dadurch aufgefangen werden kann. Stichwort: Bodenversiegelung. Nach Angaben des Umweltbundesamtes sind aktuell 2330 Quadratkilometer in Österreich entweder zubetoniert, zugepflastert oder asphaltiert. Die Fläche entspricht nahezu jener Vorarlbergs. Von 2001 bis 2018 erfolgte - bei moderater Zunahme der Bevölkerung von zehn Prozent - eine Steigerung der Neuversiegelung um 24 Prozent.

Mehr Grün ist eines der Gegenrezepte

Diesen Negativtrend versuchen mittlerweile viele Städte weltweit umzukehren. In Österreich machte Wien den Anfang. Den Betonwüsten wird mittels Begrünen von Dächern und Hausfassaden der Kampf angesagt. Mit gezielten Maßnahmen wie Kühlbögen, natürlicher Beschattung, Wasserentnahmestellen und hellerem Straßenpflaster soll die Temperatur um mehrere Grad gesenkt werden können. Das Grün sorgt für einen zusätzlichen Effekt: Die Abschwächung der Tropennächte. Denn durch die nahezu lückenlose Versiegelung kühlt die Stadt auch in der Nacht kaum noch ab. Temperaturen bis und über 26 Grad waren in den vergangenen Jahren keine Seltenheit.

Bis zu 37 Grad sind diese Woche zu erwarten

Allein für diese Woche hat die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) Temperaturen von bis zu 37 Grad vorausgesagt. Bis auf ein paar Wärmegewitter soll es im ganzen Land durchwegs trocken bleiben. Und auch wenn Langzeitprognosen bei Wetterexperten verpönt sind, so hatten sich die Synoptiker auf der Hohen Warte in Wien bereits Mitte des Monats festgelegt: Der Juni 2019 wird wohl der heißeste Juni in der 250-jährigen Messgeschichte der ZAMG werden.

Was dem Körper gegen die Hitze hilft

Wer nicht bis Sommer 2020 warten möchte, wenn die "Kühle Meile" in der Wiener Zieglergasse in Betrieb geht, muss sich bis dahin anderweitig behelfen. "An heißen Tagen sollte man zwei bis drei Liter über den Tag verteilt trinken. Ideal sind kühles Wasser, ungesüßte Tees, verdünnte Fruchtsäfte oder auch kalte Suppen", betont Wolfgang Schreiber, Chefarzt des Österreichischen Roten Kreuzes. "Der Mensch besteht zu rund 60 Prozent aus Wasser. Das Durstgefühl setzt erst dann ein, wenn unser Körper bereits viel Flüssigkeit verloren hat." Und: Hände weg von Alkohol und Koffein - das belastet den Kreislauf zusätzlich.

Besonders für ältere Menschen, die weniger schwitzen als jüngere Generationen, ist ständiger Kontakt mit Wasser wichtig. Auch wenn es nur durch Besprühen von Gesicht, Armen, Unterschenkeln und Füßen geschieht. "Verdunstendes Wasser kühlt. Es reguliert die Körpertemperatur", erklärt Schreiber. Auch bekömmlich bei Hitze: Kalte Umschläge und Fußbäder.

Warum nicht eine Kirche besuchen?

Wer es trotz optimaler Betreuung der Wohnung (Jalousien runter, Vorhänge vor, Lüften in der Früh und am Abend, Fenster in der Nacht offen) nicht schafft, die eigenen vier Wände hitzefrei zu halten, für den hat Wolfgang Schreiber einen Vorschlag: "Ab ins Kino, ins Einkaufszentrum, in die Bücherei. Schon wenige Stunden im Kühlen entlasten den Körper erheblich." Auch Kirchen sind in solchen Tagen kein heißer, sondern ein erfrischender Tipp.

Weil es leider immer wieder vorkommt, appelliert der Rot-Kreuz-Arzt: "Niemals Kinder oder Tiere alleine im Auto zurücklassen. Wenn die Sonne auf das geparkte Fahrzeug knallt, können die Temperaturen innerhalb weniger Minuten auf 70 Grad steigen." Und auch der soziale Aspekt sollte während einer Hitzewelle nicht zu kurz kommen: "Man sollte sich um seine Mitmenschen kümmern. Einfach die Nachbarn fragen, wie es ihnen geht und ob sie etwas brauchen - besonders dann, wenn es sich um ältere Menschen handelt."

Auch Tieren setzt die Hitze zu

Doch nicht nur der Mensch leidet unter heißen Temperaturen, auch die Tiere. Vor allem jene, die in Ställen gehalten werden. "Je heißer es ist, desto geringer ist der Muskelzuwachs, desto weniger Milch wird gegeben und desto geringer ist etwa die Legeleistung", erklärt Veterinär Max Hörmann von der Landwirtschaftskammer. "Tiere halten hohe Temperaturen grundsätzlich ganz gut aus, nur halt nicht über längere Zeit." Ausgeklügelte Lüftungssysteme bieten aber vielerorts Abkühlung. "Und draußen sind Unterstände, die Schatten spenden, unerlässlich." Absolut unerlässlich ist laut Hörmann Frischwasser: "Es muss den Tieren jederzeit zur Verfügung stehen."

Warnungen und Tipps vor bzw. gegen Hitze mögen sich selbstverständlich anhören. Besonders aber in der anonymen Großstadt kann nicht eindrücklich genug auf die Konsequenzen hingewiesen werden. Traurigstes Beispiel dafür ist wohl der Rekordsommer 2003. Damals starben in ganz Europa knapp 70.000 Menschen an den Folgen enormer Temperaturen. Allein am 11. August hatte Paris 3000 Todesopfer - darunter großteils alte Menschen, die in ihren Wohnungen der Hitze hilflos ausgesetzt waren - zu beklagen.