Rekordjahr für Kaiseradler - 22 Brutpaare in Österreich

BirdLife freut sich über eine erfolgreiche Brutsaison des weltweit bedrohten Kaiseradlers: 22 Brutpaare wurden dieses Frühjahr in Österreich verzeichnet - leider mit geringer Produktivität, da lediglich 29 Jungvögel schlüpften, so eine Aussendung der Vogelschutzorganisation am Mittwoch.

SN/APA (BIRDLIFE)/MATTHIAS SCHMIDT Die Fertilität ist zu gering