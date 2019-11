Rekordniederschlag legt Kärnten lahm: Schlechte und gute Nachrichten

Im Süden Österreichs herrschen derzeit extreme Lawinen- und akute Hochwassergefahr. In Osttirol waren Tausende Haushalte ohne Strom. Die SN haben in zwei der am stärksten betroffenen Gemeinden nachgefragt. Angsteinflößende Szenen sind auf einem Video aus Südtirol zu sehen.

Günther Novak, der Bürgermeister von Mallnitz, hat am Sonntag die Unwettersituation in Kärnten und Osttirol mit einem Satz zusammengefasst: "Es ist nicht lustig zurzeit." Die 800-Einwohner-Gemeinde im Bezirk Spittal an der Drau wird derzeit von extremen Schneemassen regelrecht belagert. "Wir ...