Rekordpreis für Briefmarke in Österreich

310.000 Euro für Farbfehldruckbrief: höchster jemals für eine Briefmarke in Österreich bezahlter Preis. Heimischer Sammler erhielt nach längerem Bietergefecht den Zuschlag.

Am 1. Dezember ist in Wien bei der 75. Jubiläumsauktion des Wiener Auktionshauses Viennafil ein 3-Kreuzer-Farbfehldruckbrief aus dem Jahre 1870 versteigert worden. Ein heimischer Sammler erhielt den Zuschlag für 310.000 Euro inklusive Aufgeld. Das ist der höchste jemals für eine Briefmarke in Österreich erzielte Preis, teilte Viennafil mit. Ein Herstellungsfehler hat dazu geführt, dass die 3-Kreuzer-Marke statt in grüner in roter Farbe gedruckt wurde. Mehr als 400 interessierte Sammler verfolgten die öffentliche Auktion im Internet und im Saal. Ein Sammler aus Österreich erhielt nach längerem Bietergefecht den Zuschlag.

Während der Coronapandemie hat das Briefmarkensammeln laut Viennafil einen großen Aufschwung erfahren. Und so durchstöberte ein Philatelist aus Südtirol während des Lockdowns im Frühjahr 2022 seine "Kuriositäten"-Schachtel. Darin fand er einen gewöhnlichen "5-Kreuzer"-Brief, den er rund 20 Jahre zuvor günstig erworben hatte, wie das Auktionshaus in einer Aussendung vor der Versteigerung berichtet hatte. Als er den Brief genauer in Augenschein nahm, machte er eine überraschende Entdeckung: Eine Briefkorrespondenz zweier österreichischer Handelshäuser aus dem Jahre 1870 war nämlich mit einer roten statt einer grünen "3-Kreuzer"-Marke frankiert. Beim Druck der "5-Kreuzer"-Marken wurde irrtümlicherweise ein "3-Kreuzer" Stöckel in die Druckplatte eingesetzt. So entstand dieser in Österreich verwendete "3-Kreuzer"-Farbfehldruck, von dem bis heute kein weiteres Exemplar bekannt ist.

Gutachten wurde in Auftrag gegeben

Um alle Zweifel auszuräumen, gab der Sammler ein Gutachten bei dem Experten Ulrich Ferchenbauer in Auftrag. Nach umfangreichen Recherchen bestätigte der Gutachter die Echtheit des Stückes und definierte den Brief in seiner Expertise als "wohl einer der seltensten Briefe nicht nur der Alt-Österreich Philatelie, sondern der gesamten Philatelie weltweit". Der Schätzpreis für diesen Brief belief sich auf 200.000 bis 300.000 Euro. Einige wenige ähnliche Stücke sind vom Königreich Ungarn bekannt, ein Farbfehldruck-Brief wurde vor 18 Jahren in der Schweiz für ca. 385.000 Euro verkauft.