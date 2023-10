Rekordsicherstellung von Falschgeld in OÖ

Die oberösterreichische Polizei hat einen groß angelegten Handel mit Falschgeld im Internet aufgedeckt. Bei einem 20-jährigen Mann aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung wurden gefälschte Banknoten im Wert von rund 366.000 Euro sichergestellt. Ihm konnte nachgewiesen werden, insgesamt mehr als 600.000 Euro Falschgeld an- und verkauft zu haben. Es sei die bisher größte Falschgeldsicherstellung in Österreich, teilte die Polizei am Samstag mit.

BILD: SN/APA/DPA/BORIS ROESSLER 20-Jähriger Oberösterreicher handelte mit Falschgeld