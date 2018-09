Rekordsommer verabschiedet sich mit einer Unwetter-Serie

Große Hitze und Trockenheit prägten den Sommer 2018 in Österreich. Dann folgten heftige Unwetter. Unter diesen Extremen hat vor allem der Osten des Landes zu leiden.

Groß-Enzersdorf, am östlichen Rand von Wien gelegen, gilt als Tor zum Marchfeld. Ostösterreichs größtes Gemüsebeet litt den ganzen Sommer über unter extremer Trockenheit. Kaum ein Tropfen fiel vom Himmel. Dafür öffneten sich am Wochenende die Schleusen - und wie: Innerhalb von 24 Stunden wurden 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter gemessen. So viel wie seit 1934 nicht mehr.