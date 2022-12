Rekordtemperaturen: Im T-Shirt auf das neue Jahr anstoßen

Zum Jahreswechsel wird es extrem mild. Ein Temperaturrekord mit 20 Grad Celsius an der Alpennordseite ist durchaus möglich.

Wie bereits im Vorjahr wird es auch heuer zu Silvester und am Neujahrstag strahlend sonnig und extrem mild. Sabrina Marth, Meteorologin bei der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG), ging am Mittwoch davon aus, dass die im Vorjahr aufgestellten Temperaturrekorde erneut übertroffen werden könnten. "Ich würde nicht ausschließen, dass wir 20 Grad Celsius erreichen."

Die höchste Temperatur an einem Silvestertag gab es mit 18,3 Grad in Berndorf in Niederösterreich am 31. Dezember 2021. Gleich am nächsten Tag wurde ...