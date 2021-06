Rendi-Wagner und Ludwig mahnen bei Öffnungen zur Vorsicht

SPÖ-Bundesparteichefin Pamela Rendi-Wagner und der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig haben am Montag zur Vorsicht in Sachen Corona-Maßnahmen gemahnt. Auch Expertinnen und Experten würden dies tun - etwa angesichts der neuen, aggressiveren Delta-Mutation, betonten sie am Rande der Wiener SPÖ-Gremiensitzungen am Montag. Wien schließt nicht aus, die Öffnung am 1. Juli nicht zur Gänze mitzutragen. Kritik kam auch an jüngsten Überlegungen in Sachen Maskenpflicht.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT SPÖ-Chefin Rendi-Wagner und Wiens Bürgermeister Ludwig (SPÖ)