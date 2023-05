Rendi-Wagner unterstützt Blockade-Drohung gegen Koalition

SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner hat am Montag die Blockadedrohung ihrer Partei gegen die Koalition fast schon grimmig verteidigt. In einer Pressekonferenz meinte sie, die SPÖ werde ihren Druck zu Gunsten der Bevölkerung nutzen: "Uns den Schwarzen Peter zuzuschieben, das zieht nicht." Als eigenes Thema setzte Rendi-Wagner am Montag die Kinderarmut.

BILD: SN/APA/EVA MANHART/EVA MANHART Rendi-Wagner im Angriffsmodus