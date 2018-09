Reparieren statt wegwerfen: Graz zahlt Teil der Rechnung

Waschmaschinen, Staubsauger und Dampfbügeleisen bekommen eine zweite Chance: Ein europaweit einzigartiges Förderungsmodell für Reparaturdienstleistungen bewährt sich.

Die fünf Jahre alte Waschmaschine funktioniert nicht mehr richtig. Eine Reparatur würde 350 Euro kosten, so manches Neugerät ist da bereits günstiger. Was tun? In der steirischen Landeshauptstadt lassen immer mehr Menschen ihre defekten Altgeräte reparieren. Der Grund: eine in Europa einzigartige Förderung von Reparaturdienstleistungen.