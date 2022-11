Reparieren macht glücklich

Flicken, schrauben, kleben. Mit lebensverlängernden Maßnahmen defekte Besitztümer zu erhalten war jahrhundertelang üblich und notwendig. Die Wegwerfgesellschaft strafte solche Traditionen mit Verachtung. Doch das Prinzip Reparatur ist dabei, sich zu behaupten - anders als früher mit Neugier und Spaß.

Wie gut, dass es sie noch gibt: all die Menschen, die mit Wissen, Erfahrung, Ideen und geschickten Händen den Alltag am Laufen halten: Installateure, die Armaturen tauschen, Waschmaschinen entkalken und Klospülungen reparieren; den Schuster, der mit einem neuen Absatz einen gern getragenen Schuh rettet; Elektriker, die in alte Lampen frische Stromkabel ziehen; die Goldschmiedin, die in Großmutters Ring einen Glitzerstein einfügt; Schneiderinnen und Schneider, die kaputte Reißverschlüsse ersetzen und Säume flicken.

Nein, das wird hier keine Geschichte, aus ...