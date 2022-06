Rettungsaktion wird teuer

Mit knapp 20.000 Euro schlägt die Bergungsaktion für mehr als 100 Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte im Kleinwalsertal zu Buche, wenn die Staatsanwaltschaft eine Fahrlässigkeit sieht.

Es war die größte Rettungsaktion mit Hubschraubern, die die Bergrettung in Vorarlberg gleich nach Pfingsten im Kleinwalsertal für eine riesige deutsche Schülergruppe organisieren musste. Am 7. Juni waren acht Lehrkräfte mit 99 Mädchen und Burschen um 15 Uhr zu einer vermeintlich einfachen Wanderung von ihrem Quartier in Richtung Walmendinger Horn (1990 m) aufgebrochen, doch nach Regenfällen entpuppte sich der Weg entlang eines Grats für sie als unbegehbar. Als sich eine laut Polizei überforderte Lehrkraft zur Umkehr entschloss, rutschten zwei Jugendliche ...