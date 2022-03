Rettungsorganisationen unter "enormen Druck"

Seit mehr als zwei Jahren sind Österreichs Rettungsorganisationen einem enormen Druck ausgesetzt. Sich ständig ändernde Rahmenbedingungen, unvorhersehbares Arbeitsaufkommen und jetzt noch die enormen Preissteigerungen bringen das Rettungswesen an seine Grenzen, hieß es in einer Aussendung von Rotem Kreuz, Samariterbund, Johannitern und Maltesern. Die vier Organisationen stellten am Mittwoch drei Forderungen an die Regierung.

SN/APA/THEMENBILD/JAKOB GRUBER Covid-19, Ukraine-Krise und Teuerungswelle belasten Rettungswesen