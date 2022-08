Revolution: Wie der Aufstand von 1848 noch heute unser Leben beeinflusst

Das Revolutionsjahr wurde zum Versuchslabor für die Demokratie in ganz Europa. Erkämpft von mutigen Männern und Frauen. Sind wir gerade dabei, diese Errungenschaft über Bord zu werfen?

Der Startschuss fiel in Paris. Dort hatten die Behörden ein für den 22. Februar geplantes Reformbankett der radikaldemokratischen Opposition untersagt. An jenem Tag sammelte sich eine Menschenmenge, forderte Reformen und den Rücktritt der Regierung.

Die Julimonarchie stützte sich auf eine schmale, großbürgerliche Schicht, die unter dem Schlagwort Enrichissez-vous! ("Bereichert euch!") genau das tat, während Arbeiterstreiks gewaltsam niedergeschlagen wurden. Nach blutigen Zusammenstößen am 23. Februar dankte "Bürgerkönig" Louis-Philippe am 24. Februar ab; am nächsten Tag rief eine provisorische Regierung ...