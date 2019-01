Rezept gegen teures Wohnen gesucht

Blick über den Tellerrand. Wohnraum wird immer teurer. Auch in Österreich. Dabei stehen wir im internationalen Vergleich sogar noch gut da - was freilich ein eher schwacher Trost sein dürfte.

Sie verdienen mittelmäßig gut? Also 1950 Euro netto pro Monat für Vollzeit? Plus Weihnachts- und Urlaubsgeld? Sehr gut. Dann wird es nur 60 Jahre dauern, bis sie sich die schicke 120-Quadratmeter-Wohnung in der Londoner City ohne Kredit kaufen können. Ausgaben für Essen oder sonstige Kosten dürfen Sie in dieser Zeit natürlich nicht haben. Vielleicht doch etwas günstiger? Paris? Hier dauert es bei Ihrem Einkommen bloß 38 Jahre: Bereits 2057 können Sie in Ihre Traum-Wohnung einziehen.