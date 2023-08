Rezeptstopp von Diabetes-Mitteln zum Abnehmen gefordert

Die Österreichische Diabetes Gesellschaft (ÖDG) hat am Dienstag einen Verschreibungsstopp von Diabetes-Medikamenten wie Ozempic für Abnehm-Therapien gefordert. Aktuell erhalten auch Patientinnen und Patienten ohne Zuckerkrankheit, die ihr Gewicht reduzieren wollen, Rezepte für solche Mittel. Das hat die Nachfrage massiv steigen lassen. Derzeit herrsche eine weltweite Verknappung dieser Arzneien aus der Gruppe der GLP-1-Rezeptoragonisten, hieß es in einer ÖDG-Aussendung.

"Alle Ärzte und Ärztinnen werden von der ÖDG aufgerufen, in dieser Mangelsituation vorübergehend keine Verschreibungen dieser Substanzen zur Gewichtsreduktion bei Menschen ohne Diabetes vorzunehmen, da in Österreich derzeit keine gleichwertigen Therapiealternativen für Menschen mit Diabetes verfügbar sind", betonte die ÖDG. Von jeglicher nicht indikationskonformen Verschreibung der Medikamente sei Abstand zu nehmen.

Priorität habe in dieser Situation die Gewährleistung der Versorgung mit GLP-1-RA-Präparaten bei jenen Patientinnen und Patienten mit Diabetes mellitus Typ 2, die sich bereits in Therapie befänden. "Ein akuter, ärztlich nicht geplanter Therapieabbruch einer laufenden GLP-1-RA-Therapie kann für Menschen mit Diabetes mellitus Typ 2 ungünstige gesundheitliche Folgen haben", wurde ÖDG-Präsident Primar Martin Clodi und Vorstand der Abteilung für Innere Medizin bei den Barmherzigen Brüdern in Linz zitiert.

Patienten und Patientinnen wurden aufgerufen, rechtzeitig mit ihren behandelnden Diabetes-Teams Kontakt aufnehmen. Da die Medikamente dieser Wirkklasse äußerst effektiv sind, sei davon auszugehen, dass es nach dem Absetzen des Medikamentes aufgrund fehlender Verfügbarkeit zu einem Anstieg der Blutzuckerwerte kommt. Die ÖDG rechnet mit einer Verbesserung der Versorgungssituation im Laufe des ersten Halbjahres 2024.

Vom vorübergehenden Versorgungsengpass sind folgende in Österreich verfügbare Diabetes-Präparate betroffen: Victoza (Novo Nordisk, Wirkstoff Liraglutide), Ozempic (Novo Nordisk, Substanz Semaglutide) sowie Trulicity (Eli Lilly, Substanz Dulaglutide).