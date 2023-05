Richterin nimmt in Corona-Prozess Ex-Heimleiter in die Mangel

Am zweiten Tag im Strafprozess um eine tödliche Corona-Welle in einem obersteirischen Pflegeheim wurde die Befragung des ehemaligen Heimleiters fortgesetzt. Von der Richterin am Landesgericht Leoben musste sich der 58-Jährige harte Fragen zu seinem Umgang mit dem Thema Prävention gefallen lassen.

BILD: SN/APA/KARIN ZEHETLEITNER Vor Gericht soll die tödliche Coronawelle im Pflegeheim aufgeklärt werden.