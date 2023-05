Richterin nimmt in Coronaprozess Ex-Heimleiter in die Mangel

Plus

Plus

Plus

Am zweiten Tag im Strafprozess um eine tödliche Coronawelle in einem obersteirischen Pflegeheim wurde die Befragung des ehemaligen Heimleiters fortgesetzt. Von der Richterin am Landesgericht Leoben musste sich der 58-Jährige harte Fragen zu seinem Umgang mit dem Thema Prävention gefallen lassen.

BILD: SN/APA/KARIN ZEHETLEITNER Vor Gericht soll die tödliche Coronawelle im Pflegeheim aufgeklärt werden.