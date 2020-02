Riesenblamage um Richard Lugners neuen Opernball-Gast

Nach der Absage von Skilegende Lindsey Vonn will Richard Lugner offenbar doch noch einen Gast für den Wiener Opernball am 20. Februar gefunden haben. Für Donnerstagnachmittag trommelte er eine Pressekonferenz zusammen - und blamierte sich vor laufender Kamera.

Journalisten und Kameraleute waren in die Lugner-City gekommen, wo der betagte Bau- und Partylöwe von seinem diesjährigen Gast berichten wollte. Während die TV- und Livestream-Kameras bereits liefen, läutete unmittelbar vor Beginn der Pressekonferenz Lugners Mobiltelefon.

Lugner hob ab und fasste danach den Inhalt des Gespräches so zusammen: Sein Gast "fühlt sich übergangen, dass wir die Pressekonferenz heute schon machen. Sie will, dass wir das erst morgen bekanntgeben."

Die Reaktion der Medienleute: "Des is jetzt a Witz, oda?" Lugner: "Na, aber wos soi i mochn?" Möglicherweise wird die an Society-Nachrichten interessierte Öffentlichkeit die Verkündigung der Lugner'schen Ballbegleitung ohne Liveübertragung erfahren müssen. Denn ob der 87-Jährige am Freitag zu einer dritten Stargast-Pressekonferenz einladen wird, ist noch offen.

Ursprünglich wollte der Baumeister Lindsey Vonn zum Ball mitnehmen. Die Rekordskifahrerin ließ dann aber via Twitter die Öffentlichkeit wissen, nicht zu dem Ball zu kommen. Laut dem Büro Lugner gab es "rechtliche Probleme".



Quelle: APA