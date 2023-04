Riesenmengen an gepanschtem Honig in Europas Supermarktregalen

200.000 Tonnen werden jährlich in die EU importiert - ein Großteil davon aus China. Die dortigen Produkte sind nach neuesten Erkenntnissen zu 77 Prozent "verdächtig".

Die Aufregung unter Europas Imkern ist groß. Auch wenn das Bienensterben mittlerweile Geschichte ist und die Zahl an Imkern etwa auf dem Stand von vor 30 Jahren zurückgekehrt ist: Viele Honigproduzenten fürchten um ihre Existenz. Denn nebst Klimawandel und daraus resultierender Wetterkapriolen, die den Bienen schwer zusetzt, sorgt ein Umstand für Alarmstimmung: gepanschter Honig. Riesige Mengen dieser billig hergestellten Fälschungen seien in der EU im Umlauf - auch in Österreich. Mit Hilfe einer neuen Labormethode könnte man den Betrügern nun ...