Riesiger Schaden durch Sozialleistungsbetrug

Seit 2017 deckte die Polizei fast 10.000 Fälle in Österreich auf, in denen insgesamt rund 50 Millionen Euro Steuergeld erschlichen wurde. Drei aktuelle Beispiele aus der Steiermark und Tirol zeigen, wie vielfältig dieses Kriminalitätsfeld ist. Durch eigene Ermittlungsgruppen der Polizei in jedem Bundesland wurde aber bereits eine bessere Vernetzung der Behörden erreicht.

SN/apa (symbolbild) Viele Fälle von zu Unrecht bezogenen Sozialleistungen sind schwer aufzudecken, daher setzt die Polizei seit 2019 in ganz Österreich auf eigene Ermittlungsgruppen und die bessere Vernetzung mit den zuständigen Behörden.