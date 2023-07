Robben-Nachwuchs im Tiergarten Schönbrunn in Wien

Hier unternimmt das Kleine auch schon die ersten Schwimmversuche. "Das Muttertier ist sehr erfahren und gibt gut auf seinen Nachwuchs acht", schildert Haderthauer. Mähnenrobben können von Geburt an schwimmen und tauchen. Sobald das Jungtier an Land und im Wasser sicher unterwegs ist, werden die beiden zur Gruppe stoßen, informiert der Tiergarten.

Die kommentierte Fütterung der Mähnenrobben zählt für viele Besucherinnen und Besucher zu den Highlights jedes Tiergartenbesuchs. Bis das Jungtier ausschließlich Fisch fressen und daran teilnehmen wird, dauert es aber noch. In den ersten sechs bis acht Monaten werden Robben-Jungtiere von ihren Müttern gesäugt. "Aktuell haben auch die erwachsenen Tiere keinen großen Hunger auf Makrelen, Sprotten & Co. Denn stets im Sommer, nachdem die Jungtiere geboren werden, beginnt auch wieder die Paarungszeit. Und da bleibt vor allem für das Männchen, das sich einen Harem hält, kaum Zeit zum Fressen, berichtet Haderthauer. Das Tierpfleger-Team konnte aber auch beobachten, dass die Hitzewelle den Appetit zuletzt zusätzlich gedrosselt hat. Gut, dass jetzt Abkühlung angesagt ist, konstatiert der Tiergarten in einer Aussendung am Mittwoch.