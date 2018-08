Roboter als E-Auto-Tankwart: TU Graz stellte Konzept vor

Elektroautos sind zwar in aller Munde, aber noch selten auf der Straße. Geringere Kosten, höhere Reichweiten und schnellere Ladezeiten könnten die Mobilität mit Elektrofahrzeugen schneller ins Rollen bringen. Ein Konzept für künftiges schnelles Aufladen in Kombination mit automatisiertem Parken wurde an der TU Graz entwickelt und getestet, teilte die Universität am Montag mit.

SN/APA (FTG- TU GRAZ)/UNBEKANNT Blick in die Zukunft: Ein Roboter tankt auf