Rössler: "Die Verordnung gegen Wölfe ist rechtswidrig"

Die Grünen attackieren nicht nur den genehmigten Abschuss von sogenannten Problemwölfen. Auch der Landwirtschaftsministerin wird fehlende Kooperationsbereitschaft vorgeworfen.

Die Unstimmigkeiten und Querelen rund um das Thema Wolf reißen nicht ab. Den SN liegt ein Dokument vor, in dem das Umweltministerium (BMK) schwere Kritik an der Abschussverordnung der Salzburger Landesregierung übt. Darüber hinaus geht Astrid Rössler, Umweltsprecherin der Grünen, auch mit dem Abschussbescheid in Kärnten hart ins Gericht. "Er ist zumindest mangelhaft. Dass gegen ihn Einspruch erhoben wurde, dies aber keine aufschiebende Wirkung hat, empfinde ich als verstörend." Die Genehmigung, die auf drei Almen eingeschränkt ist, gilt noch bis ...