Rohrbruch legt Wiener U-Bahnen lahm

Feuerwehr pumpt Wasser aus Station Volkstheater - U2 und U3 betroffen.

Die Mariahilfer Straße, die größte Einkaufsstraße Wiens, war für Einkaufshungrige am Marienfeiertag für längere Zeit öffentlich nur erschwert erreichbar. Denn die U-Bahn-Linien U2 und U3 waren ab den frühen Morgenstunden nur eingeschränkt unterwegs. Der Grund war ein Wasserrohrbruch im Bereich der Station Volkstheater. Die Störung dauerte bis in den frühen Nachmittag, dann fuhren die U-Bahnen wieder uneingeschränkt.

Der Einsatz der Feuerwehr habe am Dienstag um 4.15 Uhr begonnen, weil Wasser von oben in die U3-Station getröpfelt sei, sagte Lisa Schmid, Sprecherin der Wiener Linien. Am Vormittag war die Feuerwehr nach wie vor damit beschäftigt, Wasser aus der U-Bahn-Station und aus dem Tunnel abzupumpen.

Laut Wiener Wasser handelt es sich bei dem gebrochenen Rohr um den Versorgungsleitungsstrang für die Bellariastraße. Grund für das Gebrechen seien Alterserscheinungen, wie sie immer wieder vorkämen. Es sei grundsätzlich nur ein kleiner Wasserrohrbruch, so der Sprecher - allerdings mit größeren Folgen, weil sich dort auch die U-Bahn-Station mit zahlreichen Stromleitungen befinde.

Zunächst mussten die Linien U3 und U2 ihren Betrieb teilweise einstellen. Bei der U3 war ein Fahrbetrieb zwischen Neubaugasse und Herrengasse am Vormittag weiterhin nicht möglich. Zwischen Stephansplatz und Landstraße gab es zudem nur einen eingeschränkten Betrieb über Gleis 2. Die höher gelegene U2 konnte bis 9.20 Uhr nur zwischen Seestadt und Schottentor fahren. "Die Feuerwehr ist dabei, die tiefer liegende U3-Station trockenzulegen. Solange können wir nicht fahren", so Schmid.

Wiener Wasser werde das gebrochene Rohr im Lauf des Tages reparieren, so ein Sprecher. Für die betroffenen Haushalte gebe es eine Notversorgung mit Wasser. Zudem würden zwei Teams die Rohrstränge in der Umgebung kontrollieren. Das sei eine Sicherheitsmaßnahme, weil man nicht ausschließen könne, dass es auch bei anderen Rohren in dem Bereich Alterserscheinungen geben könnte.