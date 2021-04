Rotes Kreuz Tirol setzt auf eine eigene Motorradstaffel

Nach ähnlichen Projekten in Niederösterreich und Salzburg schickt bald auch das Rote Kreuz in Tirol zwei Motorräder in den Einsatz. Die Fahrer sind ausgebildete Sanitäter und werden auch für Präventionsarbeit auf beliebten Bikerstrecken eingesetzt. Die 170 PS starken Motorräder vom Typ Ducati 1250 Multistrada wurden von einem besonderen Gönner gespendet.

