Rotes Kreuz verteilt wieder Schulstartpakete

Auch heuer verteilt das Rote Kreuz wieder in Zusammenarbeit mit dem Sozialministerium Schulstartpakete für einkommensschwache Familien. Insgesamt wurden Gutscheine für 50.000 Stück verschickt - Kinder können mit ihren Eltern dann aus neun Paketen wählen und sich so mit Schultaschen, Rucksäcken, Zirkeln, Buntstiften etc. ausstatten. "Bildung darf nicht vom Einkommen der Eltern abhängig sein", betonte Sozialminister Wolfgang Mückstein (Grüne) bei einem Pressetermin am Dienstag.

SN/APA/NEUBAUER/HERBERT NEUBAUER Schulstartpaket für einkommensschwache Haushalte