Rotes Kreuz will mit Ohrwurm zum Händewaschen animieren

Das Rote Kreuz hat einen Song produziert, der vor allem Kinder und Jugendliche zum regelmäßigen Händewaschen bewegen soll.

"Corona, Corona, wird uns hoffentlich verschona", heißt es im Song, der von der Band "Die Monks" gesungen wird. Der knapp 1,5 Minuten lange Clip zeigt das richtige Vorgehen beim Händewaschen und verspricht mit wiederkehrenden Mundart-Phrasen auch Erwachsene zum Schmunzeln bringen:

"Weil mit Seife killen wir deppate Bazillen. Deppate Bazillen killen wie im Actionfilm."

"Wir wollen gerade Kindern und Jugendlichen vermitteln, wie wichtig Händewaschen ist. Durchs Händewaschen können sie zum Helden werden und Leben retten. Das Rote Kreuz ist weltweit in der Präventionsarbeit im Einsatz und führt nach Katastrophen Hygienetrainings für die Bevölkerung durch. Diese Erfahrung nutzen wir jetzt auch in Österreich", sagt Michael Opriesnig, Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes. So veranstalten Rotkreuz-Teams in vielen Ländern unter anderem eigene Theaterstücke, die Hygienebotschaften spielerisch vermitteln.

Quelle: SN