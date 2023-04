Rotmilan ist im Innviertel verschwunden

Am Rand eines Waldes in der Gemeinde Auerbach im Bezirk Braunau sendete ein GPS-Sender am 5. April zuletzt ein Signal. Der Sender war mit einem Kabelbinder an den Überresten einer Haustaube angebracht. Ursprünglich wurde mit dem GPS-Modul allerdings im vergangenen Juni in Südschweden ein junger Rotmilan ausgestattet. Der Greifvogel selbst ist spurlos verschwunden.

BILD: SN/BIRDLIFE/ PATRICK MÖSINGER Der GPS-Sender wurde gefunden, der Rotmilan (Symbolbild) aber ist verschollen. BILD: SN/BIRDLIFE/PATRICK MÖSINGER Der GPS-Sender wurde gefunden, der Rotmilan (Symbolbild) aber ist verschollen. BILD: SN/BIRDLIFE/FLORIAN BILLINGER Fundort des GPS-Senders in der Gemeinde Auerbach (Ortsteil Höring).