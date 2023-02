Roulette-Automat in Wiener Casino manipuliert

Ein Trio, das sich durch auffallend hohe Gewinne im Casino in der Wiener Innenstadt verdächtig gemacht hatte, dürfte seinem Glück tatkräftig nachgeholfen haben. Den mutmaßlichen Betrügern soll es gelungen sein, einen Rouletteautomaten zu manipulieren, der auch ein mechanisches Element aufweist. Ihnen wurde am Dienstag das Handwerk gelegt, berichtete Casinos-Pressesprecher Patrick Minar am Mittwoch der APA.

Bei dem elektronischen Roulettetisch im Erdgeschoß des Casinos in der Kärntner Straße sitzen die Spieler rund um den durch eine Kuppel geschützten Roulettekessel und Platzieren ihre Einsätze an eigenen Bildschirmen. Hier ist im Gegensatz zu normalen Roulettetischen kein Croupier anwesend. Ein Mitarbeiter des Casinos wurde jedoch zunächst auf einen Mann aufmerksam, der auffallend oft gewann. Er beobachtete das Geschehen auf den Videoaufzeichnungen und bemerkte die Manipulationen, obwohl dieser sich bemühte, seine Tätigkeiten durch eine geschickt platzierte Jacke zu verbergen. Die Polizei wurde verständigt und der Verdächtige festgenommen. Dabei stellte sich heraus, dass dieser offenbar zwei Komplizen hatte, die von Ende Jänner bis zum Dienstag abwechselnd im Casino ihrem Glück nachgeholfen haben dürften. Die Männer sind zweimal 1988 und einmal 1975 geboren. Die Höhe des Schadens war zunächst unklar.