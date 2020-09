Zwei unbekannte Täter haben am Freitag in den frühen Morgenstunden eine Roy-Black-Statue in Velden am Wörthersee gestohlen. Wie die Polizei mitteilte, wurde das Denkmal am Seecorso aus der Verankerung gerissen. Eine Überwachungskamera hielt die Tat fest - auf dem Video sind zwei Personen zu sehen, die nach der Tat das Weite suchten. Der Schaden für den Tourismusverband beträgt mehrere 1.000 Euro.

Quelle: APA