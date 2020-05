Rückgang aktiv Erkrankter in Österreich hält an

Mit 1.705 aktiv am Coronavirus erkrankten Personen geht die positive Entwicklung in Österreich auch am Montag (Stand: 9.30 Uhr) weiter: Am vergangenen Wochenbeginn waren es noch 2.363 Menschen, die an Covid-19 gelitten haben. Laut den Zahlen aus dem Innenministerium waren am Montag 420 der Erkrankten hospitalisiert, 111 davon mussten auf einer Intensivstation behandelt werden.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Im "Haus Erdberg" in Wien gab es die meisten Neuinfektionen