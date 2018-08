Rückreisende und Frequency-Festival sorgen für Staus

Das kommende Wochenende wird vor allem wegen der Urlaubsrückkehrer und des Frequency-Festivals für Staus auf Österreichs Straßen sorgen. Das prognostizierten die Autofahrerclubs ÖAMTC und ARBÖ am Mittwoch in Aussendungen. "Der Hauptreisetag ist und bleibt der Samstag, aber auch am Freitag und Sonntag müssen Autofahrer mit stärkerem Verkehrsaufkommen rechnen", betonte Romana Schuster vom ÖAMTC.

SN/APA (Archiv/Symbolbild/dpa)/Axel Der Hauptreisetag bleibt der Samstag