Rücktritt nach Verurteilung: Scharten muss neuen Bürgermeister wählen

Rücktritt nach Ersturteil wegen Vergewaltigung - SPÖ ist über "verantwortungslose ÖVP" verärgert.

"Das Urteil macht mich fassungslos, ich übernehme aber die politische Verantwortung und werde mein Bürgermeisteramt zurücklegen", sagte Jürgen Höckner, ÖVP-Bürgermeister von Scharten (Bezirk Eferding), am Dienstag. Er war am Tag zuvor von einem Welser Schöffengericht in erster Instanz wegen Vergewaltigung nicht rechtskräftig zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden.

Und Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) erklärte: "Auch wenn das Urteil nicht rechtskräftig ist, ist klar, dass bei einer erstinstanzlichen Verurteilung zu 7,5 Jahren Haft die Weiterführung einer politischen Funktion wie eines Bürgermeisteramts ausgeschlossen ist. Der gewählte Bürgermeister von Scharten wird sich daher nicht angeloben lassen." Der Vizebürgermeister und Obmann der ÖVP Scharten, Christian Steiner, meinte: "Es wird zu einer Neuwahl in Scharten kommen. Zur weiteren Vorgangsweise werden die Gremien der ÖVP Scharten nächste Woche am Dienstag tagen." Die Bürger werden voraussichtlich an einem Sonntag im Advent oder Anfang Jänner 2022 erneut zum Urnengang aufgerufen, nachdem sie am 26. September Höckner mit 55 Prozent der Stimmen als Ortschef bestätigt hatten.

SPÖ-Bürgermeisterkandidatin Sabine Ameshofer spricht von einem "Worst-Case-Szenario". "Es ist unverständlich, wie verantwortungslos die ÖVP in Scharten den Wahlkampf geführt hat. Die prekäre Situation ist erst durch Strategie- und Machtspielchen entstanden", betonte Ameshofer. Der Ortschef habe sich im Wahlkampf selbst als Opfer einer Intrige dargestellt, diese Taktik sei bei der Bevölkerung voll aufgegangen. Viele Bürger glauben offensichtlich weiter an seine Unschuld.

Die Landes-ÖVP muss sich allerdings vorwerfen lassen, keinen anderen Spitzenkandidaten für das Bürgermeisteramt nominiert zu haben. Denn selten liegt dem Gericht - wie in dieser Causa - ein objektives Beweismittel in Form eines Taschentuchs mit Spermaspuren des Ortschefs und Scheidensekret des Opfers, der früheren Amtsleiterin, vor. Dennoch wollte sich der Landeshauptmann nicht einmengen und überließ der Ortspartei die Entscheidung über den Spitzenkandidaten.

Ameshofer wünscht sich nach den Geschehnissen, dass in Scharten erstmals eine Frau zur Ortschefin gekürt wird. Das Problem sei, dass sie zuletzt mit 500 Euro Fraktionsgeld den Wahlkampf finanzieren musste. "Mein Mann hat die Ständer selbst zugeschnitten und angebunden. Bei der ÖVP dürfte das alles keine Rolle spielen. Sie hat jede Woche seitenweise Werbebroschüren verschickt."