Rücktrittsaufforderung an Ärztekammer-Chef Steinhart

Die Salzburger Ärztekammer hat am Montag den Rücktritt von Johannes Steinhart als Präsident der Österreichischen Ärztekammer (ÖÄK) gefordert. Am vergangenen Freitag war bekannt geworden, dass dieser - Steinhart ist auch Präsident der Wiener Ärztekammer - in der der Causa rund um mutmaßliche Malversationen in der Tochtergesellschaft Equip4Ordi als Beschuldigter geführt wird. Laut Angaben der Wiener Staatsanwaltschaft geht es um den Verdacht der Beteiligung an Untreue.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Ärztekammer-Chef Steinhart in der Kritik