Ruf nach kürzerer Quarantäne

Vor allem aus Oberösterreich mehrten sich zuletzt Forderungen nach kürzerer Quarantäne bei Coronafällen. Das Gesundheitsministerium sagt nun zu, man suche eine praktikable Lösung.

In einer kleinen Flachgauer Gemeinde schickte das Gesundheitsamt kürzlich ein Kindergartenkind für 20 Tage in Quarantäne, obwohl der Bub - im Gegensatz zu seiner Familie - negativ auf Corona getestet worden war. Erst nach einer Anfrage der Eltern, ob die Quarantäne für das Kind nicht verkürzt werden könne, lenkte die Bezirksbehörde ein. Die betroffene Mutter sagte am Dienstag den SN: "Die Amtsärztin schlug dann vor, wenn wir glaubhaft versichern, dass wir unseren Sohn im Haus abgesondert haben, kann sie die ...