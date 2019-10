Rumäne bediente sich in OÖ aus 200 unversperrten Fahrzeugen

Ein 21-Jähriger hat sich seit Anfang September aus unversperrten Fahrzeugen in Linz und Umgebung bedient: 200 Autos habe er durchsucht, gab er bei der Polizei, die ihn Dienstagfrüh schnappte, an. Diese hohe Zahl an nicht abgesperrten Kfz überraschte selbst die Ermittler, berichtete die oö. Polizei am Mittwoch. Der Rumäne stahl Münzen, Zigaretten, Feuerzeuge und Messer.

SN/APA (Symbolbild)/FMT-PICTURES/WO Die Anzahl der unversperrten Fahrzeuge überraschte selbst die Polizei