Rund 1.000 PCR-Tests in Wiener Neudorf durchgeführt

Nach dem Bekanntwerden von sieben Fällen der südafrikanischen Coronavirus-Variante in einem Hort in Wiener Neudorf (Bezirk Mödling) am Mittwoch haben sich rund 1.000 Personen den als Sofortmaßnahmen angebotenen PCR-Testungen unterzogen. Landessanitätsdirektorin Irmgard Lechner bezeichnete den Cluster am Donnerstag am Rande einer Online-Pressekonferenz als "sehr gut eingegrenzt". Für eine Abriegelung oder Quarantäne für die Marktgemeinde gebe es derzeit keinen Grund.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Untersuchungen nach Auftreten der Südafrika-Variante