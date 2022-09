Rund 120.000 Gäste beim "Aufsteirern" in Graz

Nach zwei coronabedingt abgespeckten Varianten ist das "Aufsteirern" seit Samstag wieder voll zurück in der Grazer Innenstadt. Während der erste der beiden Veranstaltungstage traditionell zum Aufwärmen genutzt wird, pilgern am zweiten Tag die Massen nach Graz. Diesmal wurden rund 120.000 Besucher am Sonntag gezählt, sagte Veranstalter Markus Lientscher auf APA-Nachfrage. Zum ersten Mal wurde das Aufsteirern übrigens vor 20 Jahren veranstaltet.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Tracht, Kulinarik und Volkskultur in der steirischen Landeshauptstadt