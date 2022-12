Rund 15 Prozent Wiener Schulen mit Maskenpflicht

Die Winter-Infektionswelle bringt die Maske wieder an Schulen. Wie Wiens Bildungsdirektor Heinrich Himmer in "Österreich" ausführte, hätten zehn bis 20 Prozent der Schulen in der Bundeshauptstadt temporäre Maskenpflicht angeordnet. Etliche hätten dies aber bloß für gemeinsame Feiern eingeführt.

Rund 100 Schulen in Wien mit Maskenpflicht