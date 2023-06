Rund 320.000 Besucher bei "Langer Nacht der Kirchen"

Auf reges Interesse ist nach den coronabedingten Einschränkungen der vergangenen Jahre die diesjährige "Lange Nacht der Kirchen" gestoßen. Rund 320.000 Menschen haben am Freitagabend an den 2.552 Veranstaltungen in 693 Kirchen und kirchlichen Einrichtungen in ganz Österreich teilgenommen, hieß es in einer Aussendung der Veranstaltungskoordinatoren. Erstmals seit mehreren Jahren fand die "Lange Nacht" wieder in allen österreichischen Diözesen statt.

Geboten wurden neben Gottesdiensten auch Diskussionen, Musik und Führungen. Mit 40.000 Personen zog der Wiener Stephansdom besonders viele Besucherinnen und Besucher an. Auch in Südtirol, Tschechien und Teilen der Schweiz fand am Freitag die "Lange Nacht der Kirchen" statt. Termine für die nächsten beiden "Langen Nächte" sind der 7. Juni 2024 und der 23. Mai 2025.